Calenda dice "mai con Fratelli d'Italia", ma a Genova vuole sostenere il sindaco Bucci (con Meloni). Orlando ironizza: "Non fa una grinza" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Neanche il tempo di annunciare le sue condizioni, che già sono iniziate le eccezioni. Sabato 19 febbraio Carlo Calenda, neo eletto segretario di Azione, dal palco del congresso del partito, ha proclamato: "Non dialoghiamo e non accettiamo il confronto con M5s e Fdi: è una scelta netta e definita" perché "il dialogo parte da valori comuni". Una chiusura che ha anche sollevato qualche malumore nel fronte progressista (il dem Enrico Letta era presente ma non ha applaudito, il leader 5 stelle Giuseppe Conte non ha gradito), ma che a quanto pare è meno netta di quello che si pensava. Solo ieri infatti, intervistato su Rai3 a Mezz'ora in più, lo stesso Calenda ha annunciato che Azione ha deciso di dare indicazione di voto alle prossime comunali per Genova per il sindaco uscente Marco Bucci. "Ci sono Comuni ...

