Calciomercato Roma | Tiago Pinto vuole regalare Dest a Mourinho

(Di lunedì 21 febbraio 2022) . Idea nuova per rivitalizzare le fasce Idea nuova per le fasce della: secondo La Gazzetta dello Sport i giallorossi avrebbero messo nel mirinodel Barcellona: ventidue anni, statunitense nato in Olanda, costa una ventina di milioni. Piace molto aoltre che a Monaco e Ajax., che non sarebbe soddisfatto del rendimento dei propri esterni bassi (in particolare di Karsdorp e di Vina), è tornato a valutare anche il profilo di Bereszynski della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Un regista per Mourinho. Sembra ormai una di quelle serie senza fine. Ma nelladeludente vista nell'ultima mese manca anche un terzino destro. C'è un nome che piace molto: Sergino Dest del Barcellona . Statunitense come i Friedkin, ma in Europa dal 2018 prima all'Ajax poi ...José Mourinho ©LaPresseL'appoggio degli ultrà romanisti a Mourinho (espulso per proteste e il gesto della telefonata all'indirizzo di Pairetto nel finale di- Verona) è stato reso pubblico, ...Oltre al regista invocato da Mourinho, Pinto al lavoro per rimodellare la difesa. Idea Bereszynski, Vina e Karsdorp possono restare ma non come titolari, Florenzi via a titolo definitivo ...Nel campionato di soccer (otto club di proprietà americana solo in serie A), sembra di essere in alto mare: una settimana le onde inducono a dire una cosa ...