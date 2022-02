Calciomercato Juventus | Allegri boccia Locatelli? Già pronto il sostituto dalla Germania

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Manuelsta deludendo le aspettative in queste ultime settimane e la sua conferma allanon sembra poi così scontata. Nella sua storia laha sempre cercato di avere dei registi di primissimo livello che permettessero a Madama di fare il grande salto di qualità verso l’alto e così quando ha acquistato Manuelci si aspettava un po’ di più rispetto a quello che sta rendendo di recente e le alternative sul mercato non mancano di certo. Manuel(GettyImages)Manuelè uno dei centrocampisti italiani migliori in circolazione ed è davvero completo, capace sia di impostare il gioco che di recuperare la palla riuscendo dunque a creare azioni offensive e di interrompere quelle avversarie. I bianconeri hanno scelto ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, Agnelli scatenato: 2 colpi a centrocampo ?? Scaric… - MondoBN : MERCATO, Icardi e la Juve sempre più - AntsDiStavolo : RT @NicoSchira: Entourage di Nicolò #Zaniolo venerdì scorso a Torino: proseguono i contatti con la #Juventus in vista dell’estate. #Biancon… - LorenzoPuliga : RT @NicoSchira: Entourage di Nicolò #Zaniolo venerdì scorso a Torino: proseguono i contatti con la #Juventus in vista dell’estate. #Biancon… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

Giunta seconda dovrà affrontare quindi la, prima nel girone H, dove si è lascata dietro i campioni d'Europa in carica il Chelsea, lo Zeniti e il Malmö. E' un confronto inedito quest'...Commenta per primo Juve , si può fare. Il confronto con il Villarreal agli ottavi di Champions League è tutt'altro che facile, ma per gli analisti la squadra di Allegri è più vicina al passaggio del ...Per una serata di calcio totale ed emozioni profonde ... La rivalità tra Fiorentina e Juventus è cosa nota, la recente cessione di Vlahovic però ha ulteriormente acuito gli animi, al punto ...L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha espresso il suo pensiero sui temi della giornata. Juve in Champions con il Villarreal, Allegri parla ...