Calciomercato | il PSG rompe con Leonardo | arriva un italiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Il PSG avrebbe messo gli occhi suParatici, attuale direttore sportivo del Tottenham.? Il Paris Saint-Germain potrebbe iniziare a dare un'occhiata più da vicino al mercato di trasferimento dell'allenatore dopo la separazione da. Le voci di una possibile separazione girano da tempo e la partenza dell'allenatore dopo la partita del Nantes non sembra essere stata accolta dai vertici del club francese. Paratici è stato contattato la prossima stagione. Una trattativa che potrebbe iniziare nelle prossime settimane. Per i giornali francesi l'arrivo di Paratici al Paris Saint-Germain al posto disembra quasi finito. L'ex Juventus, infatti, non ha accolto le affermazioni di Conte sul mercato del Tottenham, quindi può già lasciare l'Inghilterra e iniziare una nuova avventura in Francia. La società ...

Commenta per primo Il suo contratto con ilscadrà nel 2025 ma Neymar sembra aver chiare le idee sul proprio futuro. L'attaccante, ospite insieme a Ronaldo il Fenomeno di una diretta Twitch, ha confessato che non tornerà in Brasile e che ...Stando al portale, infatti, ilstarebbe monitorando anche il nome di Fabio Paratici. Leonardo in bilico al: i parigini pensano anche a Paratici Fabio Paratici © LaPresse'Qui c'è uno stadio ...L'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida di Champions League tra ...Una delle stelle del PSG, Neymar, ha parlato durante il podcast del famoso streamer brasiliano di Twitch Gaules ed in sua compagnia ...