Calciomercato: ha annunciato il ritorno, abbandona il PSG (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Il Calciomercato dei top club europei è caldissimo in queste settimane e non si fa certo attendere il grande affare di Neymar. Il Santos infatti, dopo aver rifiutato la prima offerta da 55 milioni di euro, accetta l'offerta da 60 milioni di euro più 10 di bonus da parte del Psg. Questa cifra rappresenta un nuovo record per il Calciomercato mondiale. È stato lo stesso giocatore sudamericano a rivelare che lascerà il Paris Saint-Germain per il suo vecchio club. Neymar stesso ha rivelato una decisione del tutto sorprendente di lasciare il Paris Saint-Germain per tornare al Santos. È lo stesso calciatore a parlarne mentre la sua avventura al Paris Saint-Germain volge al termine. L'avventura del Paris Saint-Germain con Neymar, infatti, si concluderà nel 2025 con il ritorno al Santos in Brasile. Il giocatore sente la mancanza del ...

