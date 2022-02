Calciomercato Atalanta, Belotti primo obiettivo della proprietà americana (Di lunedì 21 febbraio 2022) . L’affare si farebbe a parametro zero in estate Ormai è risaputo: Andrea Belotti con ogni probabilità non giocherà più all’ombra della Mole a partire da questa estate. Già accostato a Milan, Siviglia e Toronto, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Atalanta avrebbe puntato il Gallo a parametro zero. La nuova proprietà americana potrebbe inaugurare la sua gestione con l’acquisto di un attaccante della nazionale, capace come pochi di far innamorare la piazza. Le origini del Gallo potrebbero favorire la trattativa. Infatti, Belotti è di Calcinate, un comune distante appena 15 chilometri dal Gewiss Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . L’affare si farebbe a parametro zero in estate Ormai è risaputo: Andreacon ogni probabilità non giocherà più all’ombraMole a partire da questa estate. Già accostato a Milan, Siviglia e Toronto, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’avrebbe puntato il Gallo a parametro zero. La nuovapotrebbe inaugurare la sua gestione con l’acquisto di un attaccantenazionale, capace come pochi di far innamorare la piazza. Le origini del Gallo potrebbero favorire la trattativa. Infatti,è di Calcinate, un comune distante appena 15 chilometri dal Gewiss Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24.

