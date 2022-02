Calcio | tifosi del Napoli scortati dalla Polizia | insulti a Cagliari

Advertising

tifoso_perfetto : Stamattina avete detto che noi tifosi suamo troppo pessimisti ma io credo che ne capiamo piu di voi di calcio… - psb_original : Pisa, Knaster in visita al Comune. Il sindaco: 'I suoi progetti faranno sognare i tifosi' #SerieB - gianluca_bolo : @borghi_claudio Anche perché non vedo differenze dopo il 31/3, a meno che si sia degli sfegatati tifosi del calcio… - EmilianoGiudic1 : RT @bettercalcio: C’è grande entusiasmo da parte dei tifosi nell’accompagnare i primi passi della nuova #Nocerina a stelle e strisce #calci… - MessaggeroSport : #Roma, i tifosi stanno con #Mourinho: «Hai tu le chiavi della città» -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio tifosi

Gli ultras del Napoli sono stati scortati verso lo stadio dalla Polizia. Mentre sfilavano per la citta', diretti verso l'impianto, hanno cantato cori offensivi verso la citta' chiedendo ad alta voce ...Lo dichiara Luigi Salvatorelli, vice presidente della Vastese, al termine dell'incontro ... Noi, dal canto nostro, faremo quanto richiesto, per rivedere così i nostrisugli spalti seppur ...Gli ultras del Napoli sono stati scortati verso lo stadio dalla Polizia. Mentre sfilavano per la citta', diretti verso l'impianto, hanno cantato ...La decisione del Comune e del club per rendere omaggio al "professionista esemplare e capitano per antonomasia" ...