Calcio | Serie A 2022 | Napoli fermato dal Cagliari | Spezia sconfitto dal Bologna

(Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ calato il sipario sul 26° turno del campionato didiA 2021-. Due i posticipi del lunedì che hanno dato una fisionomia precisa alla giornata. Alle 19.00 ildi Luciano Spalletti è sceso in campo alla Sardegna Arena contro ilper centrare i tre punti e approfittare del pari del Milan e della sconfitta dell’Inter. I partenopei però si sono dovuti accontentare di un 1-1, dopo essere andati in svantaggio al 58? per il gol di Pereiro in casa sarda. Ci ha pensato Osimhen all’87’ a salvare la pattuglia campana da ko, importante in ottica classifica generale.che quindi aggancia l’Inter in seconda posizione a quota 54 punti, mentre il Milan comanda con 56., invece, sempre nei bassi fondi della graduatoria in terzultima ...