Calcio femminile | Meykayla Moore e la tripletta di autogol contro gli Usa VIDEO

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Difficilmente, giocatrice della Nuova Zelanda, dimenticherà la partitagli Stati Uniti. La gara – valida per la She Believes Cup – è poi terminata per 5-0 per gli Usa, grazie ad una clamorosadidel difensore: destro, sinistro, di testa. Successo di tutto in campo per la sfortunata calciatrice che probabilmente non vivrà una giornata più storta di questa nella sua carriera. Start to finish, we found the net one way or another. pic.twitter.com/W5jEiHs7Lb — U.S. Soccer WNT (@USWNT) February 21, 2022 SportFace.