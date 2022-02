Calcio: Allegri, 'Bonucci si è allenato senza dolore, se c'è bisogno gioca' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Bonucci ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, non ha avuto dolore e averlo domani è già un successo nel caso in cui ci fosse bisogno. Sarà sicuramente pronto per l'Empoli. Pellegrini è recuperato, Rabiot ha preso un colpo ma è a disposizione". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "Ci manca Dybala che sta facendo buone prestazioni. Domani giocano sicuramente Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo", aggiunge Allegri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, non ha avutoe averlo domani è già un successo nel caso in cui ci fosse. Sarà sicuramente pronto per l'Empoli. Pellegrini è recuperato, Rabiot ha preso un colpo ma è a disposizione". Lo dice l're della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "Ci manca Dybala che sta facendo buone prestazioni. Domanino sicuramente Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo", aggiunge

Advertising

_Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'Bonucci si è allenato senza dolore, se c'è bisogno gioca' - - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'Vlahovic al debutto in Champions, non può avere tutte le responsabilità' -… - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'contro Villarreal abbiamo 50% possibilità di passare il turno' - -