Calcio | Aic e Lega Pro presentano You' ll never walk alone | affiancamento psicologico per giocatori 2

(Adnkronos) - La prima stagione ha visto la presenza di 200 calciatori di Lega Pro al primo incontro di "orientamento", 450 visualizzazioni dei 5 webinar registrati e 50 società che hanno partecipato al progetto sui calciatori dei settori giovanili. Alla luce dei risultati ottenuti nella prima edizione, Aic e Lega Pro distribuiranno gratuitamente a tutti i calciatori un manuale, "Il Viaggio del Calciatore", con i contenuti dei webinar e i consigli pratici per affrontare i momenti topici della carriera. Un percorso di crescita che si affianca al più rilevante elemento di novità di questo progetto: lo "Sportello di affiancamento personale". Un servizio per tutti i calciatori della categoria, per confrontarsi singolarmente, online ed in maniera anonima con uno psicologo dello sport.

