Cagliari | riecco Marin | contro il Napoli ci sarà

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilha bisogno dell’intelligenza e della corsa di Razvan, pronto a rientrare in campoilRazvan, fermo a inizio settimana per la gastroenterite, è pronto a tornare in campo per guidare la mediana del, sopratutto nella gara delicata di questa serail. La sua corsa, l’intelligenza e i recuperi hanno permesso di compiere giocate da urlo. Le sue doti naturali – scrive questa mattina l’edizione odierna del Corriere dello Sport – saranno fondamentali per placare la squadra di mister Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

