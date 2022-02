Cagliari-Napoli: scontri violenti, scattano gli arresti – Video (Di martedì 22 febbraio 2022) scontri violenti tra tifosi dopo Cagliari-Napoli. Sono intervenuti gli agenti antisommossa, almeno un arresto. Tensione altissima con la Polizia che è dovuta intervenire quanto i supporters del Cagliari hanno cercato di venire a contatto con quelli del Napoli. A quanto pare era stato una sorta di agguato sventato dai poliziotti. Secondo quanto riferisce l’Unione Sarda anche i tifosi azzurri si sono resi protagonisti di atti di violenza. Si parla di un attacco alle istituzioni sarde: “Dopo essersi rifiutati di salire sui bus diretti all’Unipol Domus, hanno sfilato per le vie della città, insultando Cagliari e i Cagliaritani, arrivando anche a tentare un blitz nella redazione de L’Unione Sarda“. Insulti sono arrivati durante la partita anche da molti ... Leggi su napolipiu (Di martedì 22 febbraio 2022)tra tifosi dopo. Sono intervenuti gli agenti antisommossa, almeno un arresto. Tensione altissima con la Polizia che è dovuta intervenire quanto i supporters delhanno cercato di venire a contatto con quelli del. A quanto pare era stato una sorta di agguato sventato dai poliziotti. Secondo quanto riferisce l’Unione Sarda anche i tifosi azzurri si sono resi protagonisti di atti di violenza. Si parla di un attacco alle istituzioni sarde: “Dopo essersi rifiutati di salire sui bus diretti all’Unipol Domus, hanno sfilato per le vie della città, insultandoe itani, arrivando anche a tentare un blitz nella redazione de L’Unione Sarda“. Insulti sono arrivati durante la partita anche da molti ...

