Cagliari-Napoli, scontri tra tifosi e Polizia fuori lo stadio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Napoli ci sono stati dei disordini fuori dalla Sardegna Arena. Per circa 10/15 minuti ci sono stati... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il pareggio per 1-1 traci sono stati dei disordinidalla Sardegna Arena. Per circa 10/15 minuti ci sono stati...

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - venti4ore : Cariche della polizia fuori dallo stadio dopo Cagliari-Napoli - junews24com : Cagliari Napoli, scontri tra polizia e tifosi all'esterno dello stadio - -