Cagliari-Napoli, scontri al fischio finale: ultras a contatto, interviene la polizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) La serata di Cagliari si complica per i tifosi napoletani che erano presenti allo stadio questa sera. Al fischio finale, infatti, i tifosi di casa e quelli azzurri sono praticamente venuti a contatto... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 febbraio 2022) La serata disi complica per i tifosi napoletani che erano presenti allo stadio questa sera. Al, infatti, i tifosi di casa e quelli azzurri sono praticamente venuti a...

Advertising

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - SkySport : CAGLIARI-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Pereiro (58’) ? #Osimhen (87’) ? SERIE A – 26^ GIORNATA ??… - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #CagliariNapoli ?? Il tecnico del #Napoli Luciano #Spalletti, ha parlato ai microfoni di #DAZN dopo la partita disputat… - CentotrentunoC : #CagliariNapoli ?? Il tecnico del #Napoli Luciano #Spalletti, ha parlato ai microfoni di #DAZN dopo la partita disp… -