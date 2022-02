Cagliari Napoli LIVE 0-0: finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Napoli, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Napoli 0-0 MOVIOLA Una rappresentanza della squadra sotto la Curva Nord per commemorare Valery Melis, il tifoso rossoblù scomparso nel 2004. L’arbitro fischia l’inizio della gara. Si parte! primo possesso per gli ospiti. 1? – Grande sostegno e grande fermento in campo. Napoli subito pericoloso. 3? – Joao Pedro al limite dell’area. Demme blocca subito la punta del Cagliari. 5? – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Una rappresentanza della squadra sotto la Curva Nord per commemorare Valery Melis, il tifoso rossoblù scomparso nel 2004. L’arbitro fischia l’inizio della gara. Si parte!possesso per gli ospiti. 1? – Grande sostegno e grande fermento in campo.subito pericoloso. 3? – Joao Pedro al limite dell’area. Demme blocca subito la punta del. 5? – ...

