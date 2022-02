Cagliari Napoli 1-1: I rossoblù bloccano i sogni scudetto dei partenopei. (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Napoli, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Napoli 1-0 MOVIOLA Una rappresentanza della squadra sotto la Curva Nord per commemorare Valery Melis, il tifoso rossoblù scomparso nel 2004. L’arbitro fischia l’inizio della gara. Si parte! Primo possesso per gli ospiti. 1? – Grande sostegno e grande fermento in campo. Napoli subito pericoloso. 3? – Joao Pedro al limite dell’area. Demme blocca subito la punta del Cagliari. 5? – Chiusura di Deiola nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Unipol Domus,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Una rappresentanza della squadra sotto la Curva Nord per commemorare Valery Melis, il tifososcomparso nel 2004. L’arbitro fischia l’inizio della gara. Si parte! Primo possesso per gli ospiti. 1? – Grande sostegno e grande fermento in campo.subito pericoloso. 3? – Joao Pedro al limite dell’area. Demme blocca subito la punta del. 5? – Chiusura di Deiola nel ...

sscnapoli : In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la… - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - ochocinco : Napoli-Cagliari at 1pm #ForzaNapoliSempre ???? - infoitsport : FOTO - Napoli in partenza per Cagliari: lo scatto in areo con Ounas - sportli26181512 : Napoli, fallito l'aggancio al Milan: Osimhen segna all'87', a Cagliari è solo 1-1: Napoli, fallito l'aggancio al Mi… -