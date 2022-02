Cagliari-Napoli 1-1: cariche della polizia fuori dallo stadio dopo il match (Di lunedì 21 febbraio 2022) Degli scontri si sono susseguiti fuori dalla Domus dopo la gara tra Cagliari e Napoli, terminata da 1-1. Subito dopo la fine della gara infatti, si sentiti dei boati, probabilmente petardi, all’altezza del settore ospite, occupato quindi dai tifosi partenopei. A seguito di ciò, sono partite le cariche delle forze dell’ordine per disperdere i tifosi Cagliaritani che stavano aspettavano l’uscita degli avversari. Ricordiamo come tra le due tifoserie c’è una forte rivalità e di come, questa mattina, ci sono stati momenti difficili in città in concomitanza con l’arrivo dei tifosi napoletani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Degli scontri si sono susseguitidalla Domusla gara tra, terminata da 1-1. Subitola finegara infatti, si sentiti dei boati, probabilmente petardi, all’altezza del settore ospite, occupato quindi dai tifosi partenopei. A seguito di ciò, sono partite ledelle forze dell’ordine per disperdere i tifositani che stavano aspettavano l’uscita degli avversari. Ricordiamo come tra le due tifoserie c’è una forte rivalità e di come, questa mattina, ci sono stati momenti difficili in città in concomitanza con l’arrivo dei tifosi napoletani. SportFace.

