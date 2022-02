Cagliari | le pagelle di CM | Mazzarri sgambetta il 'suo' Napoli | Pereiro è travolgente

Advertising

antonio_gaito : #CagliariNapoli 1-1, le pagelle: super-#Osimhen evita il ko, male la linea a 3 e si salva solo Mario Rui - infoitsalute : Pagelle Cagliari-Napoli: la rabbia di Osimhen, Mertens fantasma, Ospina rovina tutto - napolipiucom : Pagelle Cagliari-Napoli: la rabbia di Osimhen, Mertens fantasma, Ospina rovina tutto #cagliarinapoli #Mertens… - MundoNapoli : Cagliari-Napoli, le pagelle: paperona di Ospina, Osimhen ci mette una pezza - Ftbnews24 : ?? #Pagelle Cagliari-Napoli 1-1, male Ospina: a Spalletti non basta Osimhen #Napoli #CagliariNapoli #SerieA #UEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari pagelle

TUTTO mercato WEB

Spreca nella ripresa una palla - gol clamorosa, ci mette tanta sostanza nei raddoppi e sulle seconde palleGrassi 7 - Gestisce bene l'ampio possesso palla del, con i tempi sempre giusti. Un'...Primo tempo con poche emozioni poi nella ripresa ildomina in lungo e in largo, passa in ... LEE I VOTISERIE A - I voti ai protagonisti di Cagliari-Napoli: ottimo Mario Rui, sciagure Petagna e Malcuit. Deiola-Baselli, tanta gamba ma troppi rimpianti.Ospina 5 - Sul gol, pesantissimo e nel momento cruciale del match, si addormenta non attaccando il pallone e poi calcolando male il rimbalzo. Poco dopo respinge un colpo di testa che però non era molt ...