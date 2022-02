Cagliari, Deiola: «Napoli forte, solo così porteremo a casa dei punti» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari, Deiola: «Avversario forte. Dobbiamo giocare a viso aperto» Il centrocampista rossoblù a Dazn in vista del match contro il Napoli Alessandro Deiola parla a DAZN prima di Cagliari-Napoli. Le sue parole: «Affrontiamo un avversario forte che sta dimostrando il suo valore in Serie A ed Europa League. Concentriamoci su di noi come stiamo facendo, solo così potremo portare a casa dei punti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022): «Avversario. Dobbiamo giocare a viso aperto» Il centrocampista rossoblù a Dazn in vista del match contro ilAlessandroparla a DAZN prima di. Le sue parole: «Affrontiamo un avversarioche sta dimostrando il suo valore in Serie A ed Europa League. Concentriamoci su di noi come stiamo facendo,potremo portare adei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

