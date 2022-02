Busta paga marzo 2022: cosa cambia per i lavoratori (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra riforma dell’Irpef, e dei relativi scaglioni, e l’assegno unico per i figli, sono in arrivo diverse novità in Busta paga da marzo 2022: per quasi 22 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti inizierà una ‘nuova era’ negli stipendi, con cambiamenti più o meno rilevanti. Tra le modifiche di cui tenere conto: la variazione scaglioni aliquote Irpef; le detrazioni lavoro dipendente riformulate; la modifica del trattamento integrativo; l’esonero contributivo per l’anno 2022; il nuovo assegno unico universale. Novità Busta paga: scaglioni Irpef La modifica dell’Irpef inserita nella legge di bilancio 2022 consiste in un’ampia revisione dell’imposta che tocca sia le aliquote marginali legali sia gli scaglioni, nonché le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tra riforma dell’Irpef, e dei relativi scaglioni, e l’assegno unico per i figli, sono in arrivo diverse novità inda: per quasi 22 milioni e mezzo didipendenti inizierà una ‘nuova era’ negli stipendi, conmenti più o meno rilevanti. Tra le modifiche di cui tenere conto: la variazione scaglioni aliquote Irpef; le detrazioni lavoro dipendente riformulate; la modifica del trattamento integrativo; l’esonero contributivo per l’anno; il nuovo assegno unico universale. Novità: scaglioni Irpef La modifica dell’Irpef inserita nella legge di bilancioconsiste in un’ampia revisione dell’imposta che tocca sia le aliquote marginali legali sia gli scaglioni, nonché le ...

