Busta paga 2022 novità da marzo | cosa cambia

(Adnkronos) – Da una parte la riforma dell'Irpef. Dall'altra, l'assegno unico per i figli. In arrivo novità in Busta paga da marzo 2022: per quasi 22 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti inizierà una 'nuova era' negli stipendi, con cambiamenti più o meno rilevanti si legge su laleggepertutti.it. La legge di Bilancio 2022 prevede un taglio dello 0,8% delle trattenute a titolo di contributo previdenziale (in pratica, quelli che vengono versati all'Inps per la pensione). Lo Stato metterà quella differenza affinché un domani il dipendente non resti penalizzato dal taglio. Ne beneficiano i lavoratori del pubblico e del privato, purché non abbiano un reddito da lavoro dipendente superiore a 35mila euro, cioè una retribuzione imponibile, su base mensile per 13 ...

