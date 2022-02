Bundesliga | giornata 23 | goleade di Dortmund e Lipsia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Bayern Monaco torna a vincere nella23 die mantiene sei punti di vantaggio sul Borussia, che ne fa sei al M’Gladbach. Altro successo dele nel gruppo delle squadre in corsa per l’Europa vincono anche Friburgo, Hoffenheim e Colonia. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.23: Bayern-Fürth 4-1,-M’Gladbach 6-0, Colonia-Eintracht 1-0 Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Bayern Monaco, che in rimonta batte 4-1 il Greuther Fürth e mantiene inalterato il distacco sul. Nulla da fare per i biancoverdi che sono lontani dieci punti dalla zona salvezza. A sorpresa sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 42’ con una punizione deviata di Hrgota, ma al 46’ i bavaresi ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Reus ingiocabile: il Dortmund affonda il Gladbach 6 - 0. Prestazione incredibile dell'attaccante gialloneroperfetta per il Borussia Dortmund che rifila sei reti al Borussia M'Gladbach e allunga sul Bayer Leverkusen. Protagonista assoluto della partita è stato Marco Reus, il quale ha segnato due ...Si sono giocate nelladi oggi tre partite della 23°di, tutte e tre con risultati molto rotondi e netti. In trasferta, il Lipsia ha fatto 'il Bayern', demolendo per 6 - 1 il povero Hertha Berlino. In rete Hernichs, Nkunku cono una ...Nel posticipo della 23ª giornata di Bundesliga, l’RB Lipsia stravince 1-6 contro l’Hertha Berlino e sale al quarto posto in classifica a quota 37 punti. Le (altre) missioni del pistolero Piatek: farsi ...Si sono giocate nella giornata di oggi tre partite della 23° giornata di Bundesliga, tutte e tre con risultati molto rotondi e netti. In trasferta, il Lipsia ha fatto “il Bayern”, demolendo per 6-1 il ...