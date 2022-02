Bullizzato a tre anni per i 'capelli da femmina', lo strazio della mamma: 'Mio figlio... (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mio figlio ha tre anni , porta il codino da quando è nato. Stasera è scoppiato in un pianto incontrollabile, voleva strapparsi i capelli , voleva tagliarseli, non smetteva più di piangere. Quando l'ho ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mioha tre, porta il codino da quando è nato. Stasera è scoppiato in un pianto incontrollabile, voleva strapparsi i, voleva tagliarseli, non smetteva più di piangere. Quando l'ho ...

