Britney Spears: un accordo da 15 milioni di dollari per raccontare la sua vita in un libro (Di lunedì 21 febbraio 2022) La cantante Britney Spears riceverà un compenso stimato in 15 milioni di dollari per raccontare la su vita in un libro. Britney Spears ha raggiunto un accordo milionario per scrivere la sua autobiografia. La casa editrice Simon & Schuster pagherà infatti ben 15 milioni di dollari per poter avere i diritti della pubblicazione. La popstar, alcuni mesi fa, aveva finalmente parlato apertamente della situazione che stava affrontando sotto la tutela legale del padre. Britney Spears aveva espresso al giudice della Corte suprema di Los Angeles tutta la sua sofferenza e frustrazione nel non sentirsi libera di vivere la sua esistenza senza il controllo che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 febbraio 2022) La cantantericeverà un compenso stimato in 15diperla suin unha raggiunto unmilionario per scrivere la sua autobiografia. La casa editrice Simon & Schuster pagherà infatti ben 15diper poter avere i diritti della pubblicazione. La popstar, alcuni mesi fa, aveva finalmente parlato apertamente della situazione che stava affrontando sotto la tutela legale del padre.aveva espresso al giudice della Corte suprema di Los Angeles tutta la sua sofferenza e frustrazione nel non sentirsi libera di vivere la sua esistenza senza il controllo che ...

