Britney Spears, accordo da 15 milioni per scrivere un libro sulla propria vita (Di martedì 22 febbraio 2022) Britney Spears volta pagina. Dopo essersi affrancata dalla tutela legale del padre Jamie grazie a una sentenza della Corte suprema di Los Angeles, la pop star ricomincia a vivere e il nuovo capitolo ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022)volta pagina. Dopo essersi affrancata dalla tutela legale del padre Jamie grazie a una sentenza della Corte suprema di Los Angeles, la pop star ricomincia a vivere e il nuovo capitolo ...

BRITNEY SPEARS: 15 milioni di dollari per un libro con le sue memorie Britney Spears avrebbe firmato un contratto con la casa editrice Simon & Schuster del valore di 15 milioni di dollari per un libro con le sue memorie. La notizia dell'accordo sul libro - riportata per ...

