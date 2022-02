Advertising

fisco24_info : Brasile, bilancio inondazioni a Petropolis sale a 176 morti: Risultano ancora disperse 126 persone. Allerta di nuov… - Italian : Brasile, bilancio inondazioni a Petropolis sale a 176 morti - a70199617 : Brasile, bilancio inondazioni a Petropolis sale a 176 morti - LaRagione_eu : 165 morti e 124 dispersi, fra questi anche 27 bambini e adolescenti. Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, in… - InMeteo : Alluvioni e frane in Brasile: a Petropolis il bilancio sale a 165 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile bilancio

Vigili del fuoco e gruppi di volontari sono anche oggi al lavoro a Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, per cercare i 126 dispersi delle inondazioni che hanno colpito la località la ...Si tratta purtroppo di unancora non definitivo in quanto risultano dispersi. Centinaia di soccorritori e abitanti continuano a scavare fra le montagne di fango che hanno invaso le strade, ...Vigili del fuoco e gruppi di volontari sono anche oggi al lavoro a Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, per cercare i 126 dispersi delle inondazioni che hanno colpito la località la s ...Vigili del fuoco e gruppi di volontari sono anche oggi al lavoro a Petropolis, nella regione montuosa di Rio de Janeiro, per cercare i 126 dispersi delle inondazioni che hanno colpito la località la s ...