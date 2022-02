Borse europee nella trincea ucraina | a Mosca indici a picco Milano chiude a -1 | 6%

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il rinnovato timore di un conflitto armato manda di nuovo in fibrillazione i listini europei, che chiudono la prima seduta della settimana con perdite in alcuni casi oltre il 2% (si salva solo Londra). Il petrolio Wti sfiora i 92 dollari

sempre piu' giu' mentre l'incertezza sulla crisi Ucraina catalizza l'attenzione degli investitori. Il Ftse Mib di Piazza Affari e' arrivato a perdere oltre il 2% ed ora cede l'1,95% ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariehanno iniziato la settimana con ribassi nell'ordine dell'1 - 2% , in scia alle incertezze sulla situazione geopolitica in Ucraina. Oggi Wall Street resta chiusa per festività. Secondo Geir ...Sul listino delle blue chip e' Exor la peggiore (-4,5%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 feb - Il rinnovato timore di un conflitto armato sul confine ucraino, con gli sforzi diplomatici che ...Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale bene solamente Nexi e Diasorin. Male invece Exor ...