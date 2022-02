Borrell, sanzioni Ue a Russia sono pronte, il lavoro è fatto (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Il lavoro sulle sanzioni è fatto, è finito. Quando sarà il momento, chiamerò un consiglio straordinario dei ministri degli Esteri e presenterò le sanzioni". Lo ha detto a Bruxelles l'alto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Ilsulle, è finito. Quando sarà il momento, chiamerò un consiglio straordinario dei ministri degli Esteri e presenterò le". Lo ha detto a Bruxelles l'alto ...

