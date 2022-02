Bonus wedding, decreto in Gazzetta: come richiederlo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la firma del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco avvenuta a gennaio, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende operativo il Bonus wedding, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni Bis previsto per le imprese del settore eventi, wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) duramente colpite dall’emergenza Covid. La misura prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro in favore di quelle imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Il ministro Giorgetti aveva così commentato in seguito alla firma del decreto: “Si tratta di un doveroso ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la firma del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco avvenuta a gennaio, è stato finalmente pubblicato inUfficiale ilche rende operativo il, il contributo a fondo perduto previsto dalSostegni Bis previsto per le imprese del settore eventi,, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) duramente colpite dall’emergenza Covid. La misura prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro in favore di quelle imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Il ministro Giorgetti aveva così commentato in seguito alla firma del: “Si tratta di un doveroso ...

