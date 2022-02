Bonus patente fino a 2 500 euro | a chi spetta e come averlo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nel dl Milleproroghe è stato approvato l’emendamento che istituisce il fondo “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto“, che prevede lo stanziamento di 3,7 milioni per il 2022 e di 5,4 l’anno dal 2023 al 2026 per l’erogazione di voucher ai giovani tra i 18 e i 35 anni che prendono laper la guida dei mezzi pesanti. Si tratta di un voucher di importo non superiore a 2.500, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026. Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, ideatore delcamionisti: “All’erogazione di questo voucher, che ha incontrato anche il favore del ministro Enrico Giovannini, saranno destinati 25,3 milioni diin 5 anni: in questo modo si potrebbe raggiungere l’obiettivo di formare almeno 10mila nuovi giovani conducenti di mezzi ...

Il bonus patente fino a 2.500 euro potrà essere richiesto dai cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni. Bonus patente camion: voucher fino a 2.500 euro per gli under 35. Con il decreto Milleproroghe, a favore dell'autotrasporto saranno stanziati 3,7 milioni per il 2022 e 5,4 milioni all'anno dal