Bonus nido 2022 anche con assegno unico | come funziona | importo | chi può richiederlo e come fare domanda

Il Bonus Asilo nido è stato confermato dal Governo anche per l'anno 2022. Questa agevolazione, che aiuta le famiglie a coprire le spese delle rette degli asili nido, riguarda sia le strutture pubbliche sia quelle private. Il Bonus, inoltre, può essere impiegato anche per le spese di assistenza domiciliare per i bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. I dettagli Sono sorti alcuni dubbi tra i genitori richiedenti, sull'ipotesi che il Bonus asilo nido potesse essere inglobato nel nuovo assegno unico universale, previsto per il mese di marzo 2022. Ma non è così. E' necessario quindi chiarire che il Bonus asilo nido è ...

