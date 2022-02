Bonus cultura 18 anni, c’è tempo fino al 28 febbraio per i nati nel 2022. Ecco cosa si può acquistare (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con la legge di bilancio per il 2022 è diventato strutturale il Bonus cultura, ovvero i 500 euro destinati ai neo maggiorenni per comprare libri, musica, corsi di lingue, ingressi a spettacoli teatrali, concerti, musei. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Con la legge di bilancio per ilè diventato strutturale il, ovvero i 500 euro destiai neo maggiorenni per comprare libri, musica, corsi di lingue, ingressi a spettacoli teatrali, concerti, musei. L'articolo .

Advertising

giocarmon : Il libro: 'Le antiche tecniche fotografiche' contiene le ricette, i procedimenti e le foto delle antiche tecniche d… - orizzontescuola : Bonus cultura 18 anni, c’è tempo fino al 28 febbraio per i nati nel 2022. Ecco cosa si può acquistare - adiconsum : ????Sei nato nel 2002? Ti sei registrato al #bonuscultura? Se lo hai fatto, ricordati che i 500 euro del #BONUS scado… - AmazonHelp : @meethem4n Ciao, possiamo esserti utili? Ti riferisci al Bonus Cultura? -Federico - zendayawhatever : - adesso vado in mensa - poi leggo un po' cercando alaska - poi vado in libreria così finisco il bonus cultura ch… -