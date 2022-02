Bonus assunzioni, chi ne può usufruire e come far domanda: i dettagli (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inps ha comunicato la proroga del Bonus assunzioni: scopriamo a chi è rivolto e chi può usufruirne L’Inps ha comunicato ufficialmente alle aziende interessate che le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato sono prorogate fino al 30 giugno 2022. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus assunzioni (via screenshot)L’Inps ha comunicato in via ufficiale la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e la Decontribuzione. Il tutto è nato dal via libera della Commissione europea: è stato innalzato il massimale di erogazione degli aiuti temporanei e sarà possibile ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’Inps ha comunicato la proroga del: scopriamo a chi è rivolto e chi può usufruirne L’Inps ha comunicato ufficialmente alle aziende interessate che le agevolazioni per lea tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato sono prorogate fino al 30 giugno 2022. Scopriamo tutti iin merito. Tutto quello che c’è da sapere sul(via screenshot)L’Inps ha comunicato in via ufficiale la proroga fino al 30 giugno 2022 dell’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e la Decontribuzione. Il tutto è nato dal via libera della Commissione europea: è stato innalzato il massimale di erogazione degli aiuti temporanei e sarà possibile ...

