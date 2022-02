Bologna-Spezia, tre punti per Mihajlovic: la doppietta di Arnautovic rimonta Motta (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Bologna batte lo Spezia e vince il secondo posticipo della 26a giornata di Serie A, doppietta per Marko Arnautovic Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilbatte loe vince il secondo posticipo della 26a giornata di Serie A,per Marko

Advertising

SkySport : BOLOGNA-SPEZIA 2-1 Risultato finale ? ? #Manaj (11’) ? #Arnautovic (40’) ? #Arnautovic (84’) ? SERIE A – 26^ GIORNA… - GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - Sportellate_it : Un Bologna superiore per 60 minuti ribalta lo Spezia grazie ad un super Marko Arnautovic. #BolognaSpezia - LiguriaNotizie : Bologna-Spezia 2-1, Arnautovic decide il Monday Nigjt al Dall’Ara - Mediagol : Bologna-Spezia, tre punti per Mihajlovic: la doppietta di Arnautovic rimonta Motta -