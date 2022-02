Bologna Spezia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Spezia, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Bologna Spezia 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Bologna Spezia 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ARBITRO: Marinelli CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Dall’Ara, ilvalido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Dall’Ara,valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ARBITRO: Marinelli CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - BaroneMaestro : Bologna-Spezia 8.5 over corner #bet #InPlay #LiveBet - infoitsport : Bologna-Spezia, dove vedere la partita in tv: gli orari - infoitsport : Diretta Bologna Spezia/ Streaming video tv: entrambe sono reduci da un ko (Serie A) - Fabius40884986 : ANGOLO DEL BETTING DE RIZZIGÒ Considerando le numerose assenze der pelato de merda e jl momento di forma dei sardi… -