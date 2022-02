Bologna Spezia LIVE: inizia il match al Dall’Ara (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Spezia, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Spezia 0-0 MOVIOLA 1? inizia il match tra Bologna e Spezia – Primo pallone giocato dalla formazione ospite. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Bologna Spezia 0-0: risultato e tabellino Bologna (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Allo stadio, ilvalido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiovalido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?iltra– Primo pallone giocato dalla formazione ospite. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, ...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - SopetsO : Live Stream Bologna vs Spezia Live: - SopetsO : Live Stream Bologna vs Spezia Live: - SopetsO : Live Stream Bologna vs Spezia Live: - LiveSpo28062503 : Live Stream Bologna vs Spezia Live: -