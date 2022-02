Bologna-Spezia | i convocati di Mihajlovic | assente Medel per squalifica

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La lista dei calciatoridal tecnico del, Sinisa, in vista della sfida contro lo, in programma questa sera e valida per la 26esima giornata della Serie A 2021/2022. Tante assenze per gli emiliani: sonotie Svanberg, mentre sono ancora ai box Kingsley, Domingue e Santander. Di seguito l’elenco completo. IPortieri: Bardi, Molla, Skorupski.Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Soumaoro, Theate.Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Vignato, Viola.Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone. SportFace.

Aspettando il Napoli, i rossoneri tornano a sorridere per il punto guadagnato Il turno di campionato, che si chiuderà solo stasera, con Cagliari - Napoli e, ha dimostrato che fare ...I nerazzurri devono ancora recuperare la trasferta dima, riuscendo a reggere il turno di ... in qualche situazione il Napoli ha pagato dazio come nelle sconfitte contro Empoli ema ...(Lapresse) La serie A delle sorprese. L'Inter va ko a San Siro contro il Sassuolo 2-0 e non approfitta del mezzo passo falso del Milan, ...La lista dei calciatori convocati dal tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, in vista della sfida contro lo Spezia ...