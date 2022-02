Bologna-Spezia, formazioni ufficiali: Barrow torna titolare nel tridente rossoblù (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' tutto pronto per l'ultimo match valido per la 26esima di Serie A. Alle 21.00 il fischio d'inizio di Bologna-Spezia allo stadio Renato Dall'Ara. La diretta Tv di Bologna-Spezia sarà trasmessa... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 21 febbraio 2022) E' tutto pronto per l'ultimo match valido per la 26esima di Serie A. Alle 21.00 il fischio d'inizio diallo stadio Renato Dall'Ara. La diretta Tv disarà trasmessa...

Advertising

GiovaAlbanese : Aria di sfiducia a #Bologna nei confronti di Sinisa #Mihajlovic: in caso di risultato negativo con lo #Spezia arriv… - dick_handley : Sappiamo benissimo che coi se e coi ma non si va da nessuna parte, ma proviamo ad immaginare di aver fatto 9 punti… - Gambles_4_fun : RT @matthew_oregan: Bologna vs Spezia 1u - martina10oliva : Il mio pronostico su Bologna Spezia è 2-1 marcatori R. Orsolini,G. Maggiore #campionatopronostici @pronostici22 - WinningBetsPod : #SerieA & #LaLiga Bologna vs Spezia O2.5 Goals -103 Levante Over 2.5 Cards -106 -