Bologna | Arnautovic | «Ci è mancata solo la vittoria nell’ultimo periodo»

(Di martedì 22 febbraio 2022) Marko, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro lo Spezia Marko, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro lo Spezia. Le sue parole: GOL – «Mi sento molto bene e gli ultimi mesi sono stati difficili. Abbiamo giocato bene ma poi non siamo riusciti a vincere. Non vogliosegnare ma aiutare la squadra. Contento di aver trovato il gol oggi» FIDUCIA – «Siamo in un buon momento di forma ci èla, ma ho detto ai miei compagni di stare tranquilli che i risultati arriveranno». OBIETTIVO – «Non voglio parlare degli obiettivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

BfcOfficialPage : ?? ???????????????? ?? ?????????????? ?? Doppietta di Marko Arnautovic ?? ?? DAI RAGAZZI, FORZA BOLOGNA ?? #BolognaSpezia #ForzaBFC… - SkySport : BOLOGNA-SPEZIA 2-1 Risultato finale ? ? #Manaj (11’) ? #Arnautovic (40’) ? #Arnautovic (84’) ? SERIE A – 26^ GIORNA… - Daniele20052013 : Bologna Spezia 2-1: Arnautovic con una doppietta regala i tre punti al Bologna - njrlouiss : RT @BfcOfficialPage: ?? ???????????????? ?? ?????????????? ?? Doppietta di Marko Arnautovic ?? ?? DAI RAGAZZI, FORZA BOLOGNA ?? #BolognaSpezia #ForzaBFC #We… - glooit : Calcio: doppietta Arnautovic, lo Spezia ko a Bologna leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Arnautovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Marko, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro lo Spezia Marko, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita ...Al Dallara una doppietta di Marcoha permesso aldi rovesciare le sorti del match e cogliere la prima vittoria del 2022. Era stato lo Spezia a passare per primo in vantaggio con ...BOLOGNA. E alla fine la vince lui, scacciando polemiche e fantasmi che s’erano fatti cupi dopo 40’ regalati allo Spezia. Quello che vale i tre punti è il settimo gol che Arnautovic segna nell ...Al Dallara una doppietta di Marco Arnautovic ha permesso al Bologna di rovesciare le sorti del match e cogliere la prima vittoria del 2022. Era stato lo Spezia a passare per primo in vantaggio con ...