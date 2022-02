Bollettino Covid oggi, lunedì 21 febbraio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di lunedì 21 febbraio 2022) Reso noto il Bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato alla giornata di lunedì 21 febbraio 2022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di Covid-19. Di seguito i dati pubblicati nel Bollettino odierno, importanti per valutare l’impatto dell’emergenza pandemica sul paese. oggi si registrano 24.408 nuovi contagi, 201 morti, 50.659 guariti, 60.451 tamponi molecolari, 928 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 13.375 (+91) nei reparti ordinari. Inoltre, sono -26.376 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.321.971. IL Bollettino E I NUMERI ODIERNI, ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Reso noto ilsull’emergenza Coronavirus, aggiornato alla giornata di212022, per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito dell’emergenza legata alla pandemia di-19. Di seguito i dati pubblicati nelodierno, importanti per valutare l’impatto dell’emergenza pandemica sul paese.si registrano 24.408 nuovi, 201, 50.659, 60.451 tamponi molecolari, 928 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 13.375 (+91) nei reparti ordinari. Inoltre, sono -26.376 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.321.971. ILE I NUMERI ODIERNI, ...

Advertising

sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #21febbraio #Coronavirus #COVID19 - AvvenirediCal : Covid in Calabria, l'ultimo bollettino ?? Qui tutti i dati: - LaStampa : Covid, il bollettino del 21 febbraio: 24.408 nuovi casi e 201 morti - Jotiac96Ac : RT @Adnkronos: In Italia 24.408 contagi #covide 201 morti in 24 ore: il bollettino di oggi 21 febbraio. - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 21 febbraio: in Sicilia 2.466 nuovi casi e altri 18 morti -