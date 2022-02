Bocciata la misura per i tamponi in parafarmacia. Il M5s si divide e minaccia la stabilità del governo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si riaccende nuovamente lo scontro sui tamponi in parafarmacia. Il primo tempo di questa partita si era svolto lo scorso gennaio su due emendamenti al decreto sul super green pass presentati in commissione Affari costituzionali al Senato da Loredana De Petris (LeU) e Gianluca Castaldi (M5S). Entrambi vennero bocciati, con il parere negativo del ministero dell’Economia e delle Finanze e l'opposizione del centrodestra e Italia viva. Nel pomeriggio va in scena il secondo tempo. Il terreno di scontro si sposta stavolta alla Camera e, più precisamente, in commissione Affari sociali. Qui Movimento 5 Stelle, Partito democratico e L’Alternativa C’è hanno infatti presentato cinque emendamenti con i quali provano nuovamente a estendere anche alle parafarmacie la possibilità di effettuare tamponi per la diagnosi del Covid. Succede però che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si riaccende nuovamente lo scontro suiin. Il primo tempo di questa partita si era svolto lo scorso gennaio su due emendamenti al decreto sul super green pass presentati in commissione Affari costituzionali al Senato da Loredana De Petris (LeU) e Gianluca Castaldi (M5S). Entrambi vennero bocciati, con il parere negativo del ministero dell’Economia e delle Finanze e l'opposizione del centrodestra e Italia viva. Nel pomeriggio va in scena il secondo tempo. Il terreno di scontro si sposta stavolta alla Camera e, più precisamente, in commissione Affari sociali. Qui Movimento 5 Stelle, Partito democratico e L’Alternativa C’è hanno infatti presentato cinque emendamenti con i quali provano nuovamente a estendere anche alle parafarmacie la possibilità di effettuareper la diagnosi del Covid. Succede però che ...

