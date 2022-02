Blocco autotrasporto siciliano, intervengono Nello Dipasquale e Orazio Ragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ragusa – Sulla giornata di protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro gasolio, con le lunghe file di camion e tir fermi ai lati della carreggiata nei pressi del casello autostradale di Catania, si registrano gli interventi di due parlamentari regionali del Ragusano, Nello Dipasquale del Pd e Orazio Ragusa della Lega. Dipasquale premette “condivido le motivazioni che hanno portato alcuni autotrasportatori siciliani ad indire il fermo delle attività per protestare contro l’aumento dei prezzi in ogni ambito produttivo, danneggiando non solo il settore del trasporto su gomma, e mi schiero accanto a loro convinto, tuttavia, che esista il rischio concreto che questa azione di protesta, così gestita, possa causare danni all’agricoltura e alla zootecnia ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Sulla giornata di protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro gasolio, con le lunghe file di camion e tir fermi ai lati della carreggiata nei pressi del casello autostradale di Catania, si registrano gli interventi di due parlamentari regionali delno,del Pd edella Lega.premette “condivido le motivazioni che hanno portato alcuni autotrasportatori siciliani ad indire il fermo delle attività per protestare contro l’aumento dei prezzi in ogni ambito produttivo, danneggiando non solo il settore del trasporto su gomma, e mi schiero accanto a loro convinto, tuttavia, che esista il rischio concreto che questa azione di protesta, così gestita, possa causare danni all’agricoltura e alla zootecnia ...

