Blitz antimafia ad Anzio | il Sindaco | “Dimostreremo la correttezza di questa Amministrazione”

(Di lunedì 21 febbraio 2022)– “L’attività amministrativa si esercita attraverso gli atti e no attraverso le “chiacchiere”, sicuramente troppe, intorno all’azione politica della maggioranza di governo. Stiamo uscendo da due anni di pandemia, nel corso dei quali abbiamo adottato tutti i provvedimenti possibili, in supporto dei cittadini e delle categorie produttive, abbiamo approvato il Bilancio 2022 e programmato, in seria collaborazione con Dirigenti e Funzionari lineari, nuove opere e nuovi servizi per i cittadini. C’è chi sta esultando per la mortificazione mediatica che la Città sta subendo, ad oggi senza un solo provvedimento illegittimo e senza amministratori coinvolti, cavalcando la via giudiziaria per tentare di sovvertire il voto libero e democratico dei cittadini, che, con enorme distacco, hanno scelto da chi essere amministrati. Confidando nell’operato delle Autorità Competenti, ...