Bimba di tre anni fugge di notte per strada per giocare con la cagnolina: ritrovata dai carabinieri (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era in strada, alle 3 del mattino , nonostante il maltempo, intenta a giocare con la sua cagnolina Sally . I carabinieri di Montesarchio , nel Sannio ( Benevento ), dopo una segnalazione anonima, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era in, alle 3 del mattino , nonostante il maltempo, intenta acon la suaSally . Idi Montesarchio , nel So ( Benevento ), dopo una segnalazione anonima, ...

Advertising

ottopagine : In piena notte bimba di tre anni esce per giocare col suo cane, rintracciata #Benevento - rep_napoli : Bimba di tre anni gioca da sola per strada di notte [aggiornamento delle 14:17] - marinellibar : @ladeni_79 @Cazzimiei_ Io l avevo capito che era per il quarto figlio Ho detto la stessa cosa ad una ragazza che ha… - user_tv : I genitori non si erano accorti di nulla, individuata dai Carabinieri - canale58 : Sannio - Una bimba di tre anni in giro di notte con il suo cagnolino, trovata dai Carabinieri… -