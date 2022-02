Advertising

RadioRadicale : Bentornata @LaGazzettaWeb: intervista a Paolo Lattanzio dei @Deputatipd - nunziovale1951 : @LaGazzettaWeb @IarosOscar Bentornata Gazzetta della mia Terra ,del mio Sud . Buon lavoro ed un grande saluto da Roma - costacaruso : RT @MeMeEsposito: bentornata Gazzetta meridionalista - rosdefilippis : RT @CorrPetrocelli: @IarosOscar @LaGazzettaWeb ricchezza di commenti e rubriche, intervista di Vendola (a c. di De Feudis) notevole e coinv… - CorrPetrocelli : @IarosOscar @LaGazzettaWeb ricchezza di commenti e rubriche, intervista di Vendola (a c. di De Feudis) notevole e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bentornata Gazzetta

del Mezzogiorno", intervista a Paolo Lattanzio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Paolo Lattanzio (deputato, Partito Democratico). L'intervista è stata registrata lunedì 21 ...Dalle nostre parti non rimane che ladel Mezzogiorno la cui dimensione, prestigio, esperienza sono garanzia per un corretto e puntuale contributo alla crescita complessiva del territorio. ...Rubrica settimanale, a cura dell’educatrice cinofila Lia Begani e della speaker radiofonica Valentina Tridente (Radio Parma) ...Dal 63’ Pereyra 6,5 - Torna in campo a distanza di mesi, il suo rientro ridà all'Udinese qualità e pericolosità. Bentornato Tucu. Walace 6,5 - Bene in fase di interdizione, questa sera il suo lavoro è ...