Belen Rodriguez | clamorosa indiscrezione sul suo futuro a Mediaset | bomba a orologeria

(Di lunedì 21 febbraio 2022)è tornata sul piccolo schermo alla conduzione de Le Iene, ma il debutto è stato tutt’altro che eccellente. Dagospia rivela i dettagli. Avrebbe dovuto dare al programma la sua impronta, ma qualcosa è andato storto, per lo meno in termini di ascolti. Dopo le prime due puntate la trasmissione ha interessato 1.408.000 spettatori, L'articolo proviene da Inews24.it.

L'ex marito diè molto legato al talent show di Maria De Filippi Manca poco al ritorno del Serale di Amici di Maria De Filippi . La prima puntata della nuova edizione del talent show è fissata al ...L'approdo dia Le Iene avrebbe dovuto dare un tocco in più di glamour televisivo al programma (vale a dire che si sperava che portasse qualche ascolto in più), ma così non è stato. Per ora, nelle ...Belen Rodriguez è tornata sul piccolo schermo alla conduzione de Le Iene, ma il debutto è stato tutt'altro che eccellente. Dagospia rivela i dettagli.Le Iene, Belen Rodriguez non convince? Il retroscena di Dagospia: "Forti malumori" Lo storico show di Italia 1, Le Iene, è tornato in onda da due ...