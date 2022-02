Belen accompagna Stefano e Santiago all' aeroporto | dopo aver dormito insieme

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Leggi AncheDe Martino in un resort in Franciacorta 'Pensavo ditrovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata. Ma va bene così, si vive meglio da sola' aveva detto ...

Rodriguez sta vivendo un periodo magico dal punto di vista professionale e la vita affettiva, nonostante la dichiarata singletudine, pare procedere a gonfie vele. 'E' una fase in evoluzione, ma ......Mirko Gancitano "Alex Belli in casa per Delia"/ "Vuole riconquistarla" Parole che Belli...Rodriguez, frecciatina al GF Vip/ "Ma secondo voi è vero o stiamo immaginando?" Grande ...Ha raccontato a Silvia Toffanin durante l’intervista a “Verissimo” che ha chiesto ai suoi ex di prendere i figli nello stesso weekend: “Altrimenti rischio di portare Luna a Stefano e Santiago ad Anton ...A partire dalla commovente storia di Carmen, che ha portato in studio, accompagnata da Lorenzo Insigne ... Nel mirino sono finiti sia Belen Rodriguez che il rapper Fedez. Sulla Rodriguez i ...