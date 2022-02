Belen accompagna Stefano e Santiago all’aeroporto | dopo aver dormito insieme

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ha raccontato a Silvia Toffanin durante l’intervista a “Verissimo” che ha chiesto ai suoi ex di prendere i figli nello stesso weekend: “Altrimenti rischio di portare Luna aad Antonino”. E così eccola portare il primogenito all’ex marito, maprima dire padre e figlio in aeroporto haproprio a casa di De Martino. Ormai che lei vada e venga da casa del presentatore è cosa nota e che lui abbia le chiavi della Rodriguez pure… “Pensavo ditrovato il principe azzurro ma poi niente, mi sono sbagliata. Ma va bene così, si vive meglio da sola” aveva detto qualche giorno faconfermando di essere una single convinta. E di Spinalbese aveva aggiunto: “Antonino è un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono ...