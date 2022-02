Beautiful anticipazioni: il manichino incombe ma Steffy mente ancora (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 febbraio 2022? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Cosa accadrà? Come avrete visto, Ridge ha iniziato a capire quanto stesse male Thomas. Guardando il manichino che ha le fattezze di Hope, si è reso conto che suo figlio, ha sicuramente avuto un momento difficile da superare, visto che ha pensato che fosse tutto reale… Carter Walton (Lawrence Saint Victor) pensa che Paris (Diamond White) possa essere adatta al ruolo rimasto vacante nella dirigenza della Fondazione Forrester. La giovane è arrivata da pochissimo in città ma a quanto pare ha già conquistato tutti. Dopo Ridge (Thorsten Kaye), anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trova faccia a faccia con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che cosa succederà nella puntata diin onda il 22 febbraio 2022? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Cosa accadrà? Come avrete visto, Ridge ha iniziato a capire quanto stesse male Thomas. Guardando ilche ha le fattezze di Hope, si è reso conto che suo figlio, ha sicuraavuto un momento difficile da superare, visto che ha pensato che fosse tutto reale… Carter Walton (Lawrence Saint Victor) pensa che Paris (Diamond White) possa essere adatta al ruolo rimasto vacante nella dirigenza della Fondazione Forrester. La giovane è arrivata da pochissimo in città ma a quanto pare ha già conquistato tutti. Dopo Ridge (Thorsten Kaye), anche(Jacqueline MacInnes Wood) si trova faccia a faccia con ...

